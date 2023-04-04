طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه التفاصيل

طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه التفاصيل

طقس دافىء متوقع اليوم مع إرتفاع إضافي بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية قبل أن تعود وتنخفض يوم غد الأربعاء مع طقس متقلب، بالإشارة إلى أن رياح نشطة سترافقنا طيلة الأيام الأربعة المقبلة خاصة جبلًا وفي الداخل...



وفي التفاصيل:



الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٦ و٣٠ درحة، بقاعًا بين ١٠ و٢٧ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٠ و٢٣

٢- الجو: مشمس (إحتمال غبار خفيف مساء)

٣- الرياح: شرقية وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة



الأربعاء: متقلب بين الصحو وإحتمال تساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي بعد الظهر والجو غائم جزئيًا والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س



الخميس: مستقر والجو غائم جزئيًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ١٣ و٢٠ ساحلًا وبين ٥ و١٧ بقاعًا وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س