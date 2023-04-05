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انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-04-05 | 00:37
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انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
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انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان

تقلبات جوية ضعية بعد ظهر اليوم...

يؤثر على لبنان طقس مستقر اجمالا ويخرق هذا الاستقرار تقلبات جوية ضعية بعد ظهر اليوم فيما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ اليوم لتعود وتتمحور حول المعدلات قبل أن تعود وترتفع الجمعة.  

وسترافقنا رياح نشطة طيلة الأيام الأربعة المقبلة خصوصا جبلاً، شمالاً وفي الداخل. 

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً ١٣ و٢١ درجة، بقاعا بين ٦ و١٨ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٥ درجة.
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع احتمال بعض الأمطار الخفيفة والمحلية بعد الظهر
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة خصوصا شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: طقس مستقر والجو غائم جزئياً ودرجات الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح بين ١٣ و٢٠ درجة ساحلا  وبين ٥ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.

الجمعة: طقس مستقر والجو غائم بسحب متوسطة ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا  وبين ٩ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.
 
 
 
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