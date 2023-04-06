طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل

تفاصيل طقس اليوم الخميس

طقس اليومين المقبلين

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يؤثر طقس مستقر اجمالا على لبنان مع بقاء الحرارة مستقرة اليوم لتعود وترتفع بدءاً من يوم غد وتتخطى معدلاتها الموسمية فيما تستمر الرياح نشطة احيانا خصوصاً جبلاً وشمالاً وفي الداخل، مع احتمال منخفض جوي وامطار غزيرة وثلوج الاسبوع المقبل.١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و٢١ درحة، بقاعا بين ٦ و١٨ وعلى الـ ١٠٠٠ متر بين ٨ و١٥ درجة.٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال خفيف لبعض الامطار الخفيفة والمحلية قبل الظهر.٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و٦٠ كم/س.٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة: مستقر والجو غائم جزئياً بسحب متوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١١ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية قوية وسرعتها بين ٤٠ و٨٠ كم/س.: مستقر والجو غائم عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و٢١ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.