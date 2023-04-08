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كيف سيكون طقس العيد؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-04-08 | 02:10
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كيف سيكون طقس العيد؟
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كيف سيكون طقس العيد؟
يؤثر على لبنان طقس مستقر يترافق مع تدفق كتل حارة نسبياً فوق منطقتنا ما سيؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستتخطى معدلاتها الموسمية.

وتكون الرياح نشطة احيانا خصوصا في المناطق الجبلية وشمالاً وفي الداخل، وستؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من بعد ظهر الاثنين وتشتد منتصف الاسبوع المقبل، تترافق مع امطار غزيرة وثلوج جبلا ١٥٠٠متر.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٤ درحة، بقاعا بين ٨ و  ٢٣  وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٠ 
- الجو : غائم بسحب عالية ومتوسطة
- الرياح : شمالية غربية نشطة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س 
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مستقر و حار والجو غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال ضئيل لزخات مطر خفيفة والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح بين ٢٠ و ٣١ ساحلا  وبين ١٥ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س .

الاثنين: يتحول الطقس غير مستقر و حار قليلا والجو غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة وترتفع الرطوبة بعد الظهر مع احتمال أمطر رعدية خاصة جبلاً وفي الداخل والحرارة تبقى مرتفعة وفوق المعدلات وتتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا  وبين ١٣ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.







 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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