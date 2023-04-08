الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
22
o
الجنوب
22
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كيف سيكون طقس العيد؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-04-08 | 02:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كيف سيكون طقس العيد؟
يؤثر على لبنان طقس مستقر يترافق مع تدفق كتل حارة نسبياً فوق منطقتنا ما سيؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة التي ستتخطى معدلاتها الموسمية.
وتكون الرياح نشطة احيانا خصوصا في المناطق الجبلية وشمالاً وفي الداخل، وستؤثر على لبنان سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من بعد ظهر الاثنين وتشتد منتصف الاسبوع المقبل، تترافق مع امطار غزيرة وثلوج جبلا ١٥٠٠متر.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٤ درحة، بقاعا بين ٨ و ٢٣ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٩ و ٢٠
- الجو : غائم بسحب عالية ومتوسطة
- الرياح : شمالية غربية نشطة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪
- الضغط الجوي السطحي ١٠١٥ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
وفي تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاحد:
مستقر و حار والجو غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال ضئيل لزخات مطر خفيفة والحرارة ترتفع قليلا وتتراوح بين ٢٠ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س .
الاثنين:
يتحول الطقس غير مستقر و حار قليلا والجو غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة وترتفع الرطوبة بعد الظهر مع احتمال أمطر رعدية خاصة جبلاً وفي الداخل والحرارة تبقى مرتفعة وفوق المعدلات وتتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
درجات الحرارة
منخفضات جوية
عيد الفصح
احد الشعانين
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
03:22
أرانب عيد الفصح بمواد مخدرة
منوعات
03:22
أرانب عيد الفصح بمواد مخدرة
0
أخبار لبنان
02:38
الراعي في رسالة عيد الفصح: أمام النواب مسؤوليات عدّة وهم ندروا أنفسهم للعمل السياسي
أخبار لبنان
02:38
الراعي في رسالة عيد الفصح: أمام النواب مسؤوليات عدّة وهم ندروا أنفسهم للعمل السياسي
0
آخر الأخبار
02:33
الراعي في رسالة عيد الفصح: النواب أمام مسؤوليات عدّة أهمها انتخاب رئيس للجمهورية ينعم بالثقة الداخلية والخارجية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات
آخر الأخبار
02:33
الراعي في رسالة عيد الفصح: النواب أمام مسؤوليات عدّة أهمها انتخاب رئيس للجمهورية ينعم بالثقة الداخلية والخارجية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات
0
آخر الأخبار
02:32
الراعي في رسالة عيد الفصح: إلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتيجة السياسة الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟ إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح؟
آخر الأخبار
02:32
الراعي في رسالة عيد الفصح: إلى متى يتحمل لبنان وشعبه نتيجة السياسة الخارجية التي تخنقه يوما بعد يوم؟ إلى متى تبقى أرض لبنان مُباحة لكلّ حامل سلاح؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-04-07
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2023-04-07
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
0
حال الطقس
2023-04-06
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-04-06
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2023-04-05
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-04-05
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2023-04-04
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه التفاصيل
حال الطقس
2023-04-04
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه التفاصيل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-05
في فرنسا... شكويان أوليان تستهدفان روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"
علوم وتكنولوجيا
2023-04-05
في فرنسا... شكويان أوليان تستهدفان روبوت المحادثة "تشات جي بي تي"
0
امن وقضاء
2023-04-04
قرار لمحافظ بيروت يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم
امن وقضاء
2023-04-04
قرار لمحافظ بيروت يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم
0
منوعات
08:34
سيّدة تستعيد لقب أطول شعر أفرو!
منوعات
08:34
سيّدة تستعيد لقب أطول شعر أفرو!
0
آخر الأخبار
2023-01-23
ماري كلود نجم لـ"عشرين 30": القضاء الفرنسي يضع يده على ملف المرفأ بسبب الضحايا الفرنسيين وهناك طلبات تعاون منذ 2020 ولقاء القاضي بيطار مع القضاة الفرنسيين ليس مفاجئًا إنما مسار بدأ منذ وقت
آخر الأخبار
2023-01-23
ماري كلود نجم لـ"عشرين 30": القضاء الفرنسي يضع يده على ملف المرفأ بسبب الضحايا الفرنسيين وهناك طلبات تعاون منذ 2020 ولقاء القاضي بيطار مع القضاة الفرنسيين ليس مفاجئًا إنما مسار بدأ منذ وقت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…
تقارير نشرة الاخبار
14:02
خطر ألغام! الجيش اللبناني يحذر ويفكك…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية بأقل كلفة وللجميع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية بأقل كلفة وللجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سباق يجمع في مدرسة سيدة الجمهور للمرة الأولى مختلف الأجيال معًا
تقارير نشرة الاخبار
13:51
سباق يجمع في مدرسة سيدة الجمهور للمرة الأولى مختلف الأجيال معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل من إفراج قريب عن المعتقلين الفرنسيين في إيران؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
هل من إفراج قريب عن المعتقلين الفرنسيين في إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قاطعوا شراء الصيصان الملونة... لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قاطعوا شراء الصيصان الملونة... لهذه الأسباب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
العم عزّت... طاقة ايجابية عمرها مئة عام
تقارير نشرة الاخبار
13:34
العم عزّت... طاقة ايجابية عمرها مئة عام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"علي الله" إلى الحرية وتبقى غروبات الواتساب خير شاهد…
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"علي الله" إلى الحرية وتبقى غروبات الواتساب خير شاهد…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
التطورات في الداخل الإسرائيلي... هل أتت خدمة لنتنياهو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:08
التطورات في الداخل الإسرائيلي... هل أتت خدمة لنتنياهو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:51
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله
خبر عاجل
11:51
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر أمنية: الطائرة المسيرة التي أسقطها الجيش تابعة لحزب الله
2
أخبار لبنان
07:20
القضاء الفرنسي يدعي على مروان خير الدين بهذه الجرائم...
أخبار لبنان
07:20
القضاء الفرنسي يدعي على مروان خير الدين بهذه الجرائم...
3
خبر عاجل
11:42
الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسنواصل العمل ضد أي إنتهاك لسيادتنا
خبر عاجل
11:42
الجيش الإسرائيلي: إسقاط طائرة مسيرة عبرت من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية وسنواصل العمل ضد أي إنتهاك لسيادتنا
4
خبر عاجل
02:38
الراعي: الاسرة الدولية تحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان لاسباب سياسية خفية ومن الواجب العمل من قبل النواب والمسؤولين مع الاسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك
خبر عاجل
02:38
الراعي: الاسرة الدولية تحمي اللاجئين السوريين على حساب لبنان لاسباب سياسية خفية ومن الواجب العمل من قبل النواب والمسؤولين مع الاسرة الدولية على إرجاعهم إلى وطنهم ومساعدتهم هناك
5
تقارير نشرة الاخبار
13:07
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
النار تلاحق إسرائيل من ثلاث جهات
6
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"علي الله" إلى الحرية وتبقى غروبات الواتساب خير شاهد…
تقارير نشرة الاخبار
13:32
"علي الله" إلى الحرية وتبقى غروبات الواتساب خير شاهد…
7
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قاطعوا شراء الصيصان الملونة... لهذه الأسباب
تقارير نشرة الاخبار
13:38
قاطعوا شراء الصيصان الملونة... لهذه الأسباب
8
حال الطقس
02:10
كيف سيكون طقس العيد؟
حال الطقس
02:10
كيف سيكون طقس العيد؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store