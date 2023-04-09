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سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-04-09 | 02:07
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سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد
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سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد

هل تتساقط الامطار؟

يؤثر على لبنان طقس مستقر اجمالا ودافئ جدا، يترافق مع تدفق كتل حارة نسبياً فوق منطقتنا ما سيؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.

وتكون الرياح نشطة احيانا خصوصا في المناطق الجبلية وشمالاً وفي الداخل، تترافق مع سلسلة من المنخفضات التي ستؤثر على لبنان بدءا من ظهر غد الاثنين لتبدأ ضعيفة وتشتد منتصف الاسبوع المقبل تترافق مع تساقط امطار غزيرة وثلوج على الجبال.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً ٢٠ و ٣٠ درحة، بقاعا بين ١٥ و  ٢٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٧ 
- الجو : غائم بسحب عالية ومتوسطة ومغبر قليلاً
- الرياح : متقلبة نشطة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س 
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاثنين: يتحول الطقس غير مستقر والجو غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة وترتفع الرطوبة بعد الظهر مع احتمال أمطر رعدية خاصة جبلاً وفي الداخل والحرارة تبقى مرتفعة وفوق المعدلات وتتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا  وبين ١٣ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س 

الثلاثاء: غير مستقر والجو غائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطر رعدية وثلوج على الجبال العالية جدا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و ٢٠ ساحلا  وبين ٨ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س.
 
 
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