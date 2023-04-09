الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
28
o
البقاع
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
28
o
البقاع
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-04-09 | 02:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد
هل تتساقط الامطار؟
يؤثر على لبنان طقس مستقر اجمالا ودافئ جدا، يترافق مع تدفق كتل حارة نسبياً فوق منطقتنا ما سيؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.
وتكون الرياح نشطة احيانا خصوصا في المناطق الجبلية وشمالاً وفي الداخل، تترافق مع سلسلة من المنخفضات التي ستؤثر على لبنان بدءا من ظهر غد الاثنين لتبدأ ضعيفة وتشتد منتصف الاسبوع المقبل تترافق مع تساقط امطار غزيرة وثلوج على الجبال.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً ٢٠ و ٣٠ درحة، بقاعا بين ١٥ و ٢٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٤ و ٢٧
- الجو : غائم بسحب عالية ومتوسطة ومغبر قليلاً
- الرياح : متقلبة نشطة شمالا وجبلاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪
- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين
: يتحول الطقس غير مستقر والجو غائم اجمالا بسحب عالية ومتوسطة وترتفع الرطوبة بعد الظهر مع احتمال أمطر رعدية خاصة جبلاً وفي الداخل والحرارة تبقى مرتفعة وفوق المعدلات وتتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة قوية خاصة جبلا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
الثلاثاء
: غير مستقر والجو غائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطر رعدية وثلوج على الجبال العالية جدا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و ٢٠ ساحلا وبين ٨ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
المنخفضات الجوية ن الامطار
درجات الحرارة
كيف سيكون طقس العيد؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-04-07
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2023-04-07
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
0
حال الطقس
2023-04-06
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-04-06
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2023-04-05
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-04-05
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
0
حال الطقس
2023-04-04
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه التفاصيل
حال الطقس
2023-04-04
طقس متقلب وانخفاض بدرجات الحرارة... هذه التفاصيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-04-08
كيف سيكون طقس العيد؟
حال الطقس
2023-04-08
كيف سيكون طقس العيد؟
0
حال الطقس
2023-04-07
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
حال الطقس
2023-04-07
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة..
0
حال الطقس
2023-04-06
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
حال الطقس
2023-04-06
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة.. اليكم التفاصيل
0
حال الطقس
2023-04-05
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
حال الطقس
2023-04-05
انخفاض بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس في لبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-02-08
وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقائه معوض: لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض.. معوض: الاساس في الاستحقاق الرئاسي هو المشروع وليس الشخص
أخبار لبنان
2023-02-08
وفد اللقاء الديمقراطي بعد لقائه معوض: لسنا في موقع التخلي عن بعضنا البعض.. معوض: الاساس في الاستحقاق الرئاسي هو المشروع وليس الشخص
0
أخبار دولية
00:40
أدرعي ينشر فيديو لمسيرة اسرائيلية تدمر منصة صاروخية في سوريا
أخبار دولية
00:40
أدرعي ينشر فيديو لمسيرة اسرائيلية تدمر منصة صاروخية في سوريا
0
فنّ
2023-03-24
في تونس... وزارة التربية تُعلن اتخاذ الاجراءات لايقاف مسلسل تلفزيوني رمضاني لهذا السبب!
فنّ
2023-03-24
في تونس... وزارة التربية تُعلن اتخاذ الاجراءات لايقاف مسلسل تلفزيوني رمضاني لهذا السبب!
0
امن وقضاء
2023-04-08
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومواطنين أحدهما سجين فار في بلدة نحلة
امن وقضاء
2023-04-08
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومواطنين أحدهما سجين فار في بلدة نحلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:56
محاولات إجراء هدنة جديدة في اليمن مستمرة...
تقارير نشرة الاخبار
07:56
محاولات إجراء هدنة جديدة في اليمن مستمرة...
0
أخبار لبنان
06:14
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان ليتجاوز الانقسامات
أخبار لبنان
06:14
البابا فرنسيس: ساعد يا ربّ لبنان ليتجاوز الانقسامات
0
أخبار لبنان
05:03
المطران عوده: للسيرِ في مسيرة خلاص لبنان
أخبار لبنان
05:03
المطران عوده: للسيرِ في مسيرة خلاص لبنان
0
أخبار لبنان
05:00
الراعي للنواب والكتل السياسية: اخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر
أخبار لبنان
05:00
الراعي للنواب والكتل السياسية: اخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل تطير الانتخابات البلدية بسبب القضاة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل تطير الانتخابات البلدية بسبب القضاة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير السياحة: إدراج كنيسة القديسين يواكيم وحنّة في عنايا على الخارطة السياحية الدينية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
وزير السياحة: إدراج كنيسة القديسين يواكيم وحنّة في عنايا على الخارطة السياحية الدينية
0
رياضة
13:33
لاعبة كرة القدم الفرنسية امل ماجيري تعود الى تدريبات المنتخب مع طفلتها
رياضة
13:33
لاعبة كرة القدم الفرنسية امل ماجيري تعود الى تدريبات المنتخب مع طفلتها
0
أخبار دولية
13:32
تسريب وثائق سرية للبنتاغون حول الخطط الحربية الأوكرانية الأميركية يثير ضجة
أخبار دولية
13:32
تسريب وثائق سرية للبنتاغون حول الخطط الحربية الأوكرانية الأميركية يثير ضجة
0
أخبار دولية
13:31
تقارب سعودي ايراني يترجم تسارعا للخطوات نحو سلام في اليمن
أخبار دولية
13:31
تقارب سعودي ايراني يترجم تسارعا للخطوات نحو سلام في اليمن
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:49
وزارة الداخلية: إستئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الثلاثاء المقبل..
أخبار لبنان
09:49
وزارة الداخلية: إستئناف العمل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الثلاثاء المقبل..
2
أمن وقضاء
10:55
الجيش اللبناني: العثور على منصات صواريخ في سهل القليلة (صور)
أمن وقضاء
10:55
الجيش اللبناني: العثور على منصات صواريخ في سهل القليلة (صور)
3
حال الطقس
02:07
سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد
حال الطقس
02:07
سلسلة من المنخفضات الجوية بدءا من يوم غد
4
فنّ
11:55
سبب اختفاء شيرين عبد الوهاب يعود إلى الواجهة...وتغريدة توضيحية من مدير أعمالها!
فنّ
11:55
سبب اختفاء شيرين عبد الوهاب يعود إلى الواجهة...وتغريدة توضيحية من مدير أعمالها!
5
خبر عاجل
03:44
الراعي في قداس عيد الفصح: ابحثوا أيها النواب عن شخص لانتخابه رئيسا للجمهورية واخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر وكفّوا عن هدم الدولة
خبر عاجل
03:44
الراعي في قداس عيد الفصح: ابحثوا أيها النواب عن شخص لانتخابه رئيسا للجمهورية واخرجوا من الحيرة وانتظار كلمة السر وكفّوا عن هدم الدولة
6
خبر عاجل
11:53
الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد
خبر عاجل
11:53
الفريق الفني السعودي يصل إلى طهران لمناقشة آليات إعادة افتتاح سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد
7
أخبار لبنان
11:11
بو حبيب يوعز الى مراد تسليم كتاب الشكوى إلى امين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن: نحمّل اسرائيل مسؤولية تداعيات اي تصعيد
أخبار لبنان
11:11
بو حبيب يوعز الى مراد تسليم كتاب الشكوى إلى امين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن: نحمّل اسرائيل مسؤولية تداعيات اي تصعيد
8
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل تطير الانتخابات البلدية بسبب القضاة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل تطير الانتخابات البلدية بسبب القضاة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store