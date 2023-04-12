الى متى يستمر المنخفض الجوي؟

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يترافق منخفض جوي مع كتل هوائية باردة ورطبة يؤثر على لبنان بطقس شتوي بارد ورطب ويستمر لغاية ليل غد الخميس وتشتد فعاليته اليوم وغدا من ناحية الامطار والبرودة والثلوج على الجبال التي تزيد عن ١٤٠٠متر وتصل الى ١٥٠٠متر.١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١٠ درجات وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٣ و٨ درجات.٢- الجو: غائم وممطر وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠م - ١٥٠٠م٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية تسوء محلياً٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣: غير مستقر والجو بارد وغائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق وتساقط الثلوج يلامس ١٤٠٠م - ١٥٠٠م والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ١ و١٠ درجات بقاعاً وبين ٣ و٩ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٦٠كم/س.: مستقر نسبيا والجو غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة محلية في بعض المناطق لاسيما الجبلية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا وبين ١ و١٤درجة بقاعاً وبين ٣ و١٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.