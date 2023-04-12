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الى متى يستمر المنخفض الجوي؟

حال الطقس
2023-04-12 | 01:56
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الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
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الى متى يستمر المنخفض الجوي؟

اليكم طقس الأيام المقبلة

يترافق منخفض جوي مع كتل هوائية باردة ورطبة يؤثر على لبنان بطقس شتوي بارد ورطب ويستمر لغاية ليل غد الخميس وتشتد فعاليته اليوم وغدا من ناحية الامطار والبرودة والثلوج على الجبال التي تزيد عن ١٤٠٠متر وتصل الى ١٥٠٠متر.

تفاصيل طقس اليوم الاربعاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٠ و١٦ درجة، بقاعا بين ٢ و١٠ درجات وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٣ و٨ درجات.
٢- الجو: غائم وممطر وتتساقط الثلوج على ١٤٠٠م - ١٥٠٠م 
٣- الرياح: جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالا وسرعتها بين ٣٠ و٦٠كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية تسوء محلياً
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: غير مستقر والجو بارد وغائم اجمالا مع تشكل الضباب وتساقط أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق وتساقط الثلوج يلامس ١٤٠٠م - ١٥٠٠م والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٠ و١٦ درجة ساحلا وبين ١ و١٠ درجات بقاعاً وبين ٣ و٩ درجات على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٢٠ و٦٠كم/س.

الجمعة: مستقر نسبيا والجو غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال خفيف لتساقط أمطار خفيفة محلية في بعض المناطق لاسيما الجبلية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١١ و٢٠ درجة ساحلا وبين ١ و١٤درجة بقاعاً وبين ٣ و١٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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