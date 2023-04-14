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طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة... وارتفاع بدرجات الحرارة

حال الطقس
2023-04-14 | 02:03
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طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة... وارتفاع بدرجات الحرارة
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طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة... وارتفاع بدرجات الحرارة

اليكم طقس الأيام المقبلة..

يسيطر طقس مستقر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية منتصف الاسبوع بالتوازي مع كتل هوائية حارة نسبيا ستؤثر على لبنان لفترة ثلاثة أيام بدءا من يوم الاثنين.

تفاصيل طقس اليوم الجمعة:

١- الحرارة ساحلاً ١١ و٢٠ درجة، بقاعا بين ٢ و ١٥ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ٥ و١٣ درجة.
٢- الجو: مشمس يتحول غائم جزئيا بعد الظهر مع تشكل ضباب.
٣- الرياح: شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠كم/س.
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

طقس اليومين المقبلين:

السبت: مستقر والجو غائم جزئياً بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و٢٥ درجة ساحلا وبين ٦ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهارا وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الاحد: مستقر والجو غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٦ درجة ساحلا وبين ٩ و٢٣ درجة بقاعاً وبين ١٢ و٢٠ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
 
 
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