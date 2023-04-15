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كتل هوائية حارة نسبيا ستؤثر على لبنان...واحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة

حال الطقس
2023-04-15 | 02:15
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كتل هوائية حارة نسبيا ستؤثر على لبنان...واحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة
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كتل هوائية حارة نسبيا ستؤثر على لبنان...واحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة

كتل هوائية حارة نسبيا ستؤثر على لبنان...واحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة

طقس مستقر يسيطر على لبنان اليوم وفي الايام المقبلة مع ارتفاع تدريجي بالحرارة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية منتصف الاسبوع المقبل بالتوازي مع كتل هوائية حارة نسبيا ستؤثر على لبنان لفترة ثلاث ايام بدءا من يوم الاثنين. في التفاصيل:

السبت:

١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٥ درحة،  بقاعا بين ٨ و  ٢٤  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ١٠ و ٢١

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية

٣- الرياح : شرقية ليلاً تتحول شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٦ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

الاحد : مستقر والجو جزئيا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٦ ساحلا  وبين ٩ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.

الاثنين: مستقر والجو مشمس اجمالا مع بعض السحب العالية والمتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و ٢٩ ساحلا  وبين ١٢ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية مساء تتحول شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س. احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل.

 
 
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طقس مستقر اليوم وفي الأيام المقبلة... وارتفاع بدرجات الحرارة
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