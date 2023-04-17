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كتل هوائية حارة... إليكم طقس الأسبوع
حال الطقس
2023-04-17 | 02:19
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كتل هوائية حارة... إليكم طقس الأسبوع
كتل هوائية حارة... إليكم طقس الأسبوع
يسيطر طقس مستقر على لبنان اليوم وفي اليومين المقبلين مع إرتفاع تدريجي بالحرارة وتصبح فوق معدلاتها الموسمية منتصف الأسبوع بالتوازي مع كتل هوائية حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان لغاية الأربعاء…
وفي التفاصيل:
الإثنين:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢٨ درحة، بقاعًا بين ٩ و٢٧ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٠ و٢١
٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة مع إحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل وجبلًا
٣- الرياح: شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣
الثلاثاء: مستقر والجو غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س واحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل وجبلًا
الأربعاء: مستقر والجو غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة تتراوح بين ١٨ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س واحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل وتساقط أمطار خفيفة محلية ليلًا
*
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