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إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...

حال الطقس
2023-04-18 | 02:32
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إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
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إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...

إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...

يسيطر طقس مستقر نسبيًا ودافىء جدًا على لبنان اليوم ومع إرتفاع بالحرارة بالتوازي مع كتل هوائية حارة نسبيًا ستؤثر على لبنان لغاية نهار غد الأربعاء.

وسنشهد طقسًا متقلبًا الخميس مع إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة…

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٩ و٣٠ درحة، بقاعًا بين ١٢ و٣١ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٤ و٢٧ 
٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة مع إحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل وجبلًا
٣- الرياح: شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

الأربعاء: مستقر والجو غائم جزئيًا بسحب عالية ومتوسطة والحرارة تتراوح بين ١٨ و٣٠ ساحلًا وبين ١٢ و٣٠ بقاعًا وبين ١٤ و٢٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س واحتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل وتساقط أمطار خفيفة محلية ليلًا

الخميس: متقلب غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار محلية والحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٣ و٢٤ ساحلًا وبين ٨ و١٩ بقاعًا وبين ١٠ و١٧ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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