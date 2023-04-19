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طقس مستقر ودافىء اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟
حال الطقس
2023-04-18 | 23:58
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طقس مستقر ودافىء اليوم... ماذا عن الأيام المقبلة؟
اليكم طقس اليوم والأيام المقبلة..
يسيطر نسبياً طقس مستقر ودافئ جدا على لبنان اليوم بالتوازي مع كتل هوائية حارة وحرارة فوق المعدلات الموسمية. بينما سنشهد طقساً متقلباً الخميس مع احتمال تساقط امطار محلية وتدنٍ كبير بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم الاربعاء
:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٩ و٢٩ درجة، بقاعًا بين ١٢ و٣١ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٤ و٢٦ درجة.
٢- الجو: غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة مع احتمال تشكل سحب رعدية ممطرة بعد الظهر في الداخل وجبلاً.
٣- الرياح : شمالية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣
طقس اليومين المقبلين
:
الخميس
: متقلب غائم جزئيا مع احتمال تساقط امطار محلية والحرارة تنخفض بشكل كبير وتتراوح بين ١٣ و٢٤ درجة ساحلا وبين ٨ و١٩ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.
الجمعة
: مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و٢٢ درجة ساحلا وبين ٦ و١٨ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤0كم/س.
*
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إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
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