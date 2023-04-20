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طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-04-20 | 01:18
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طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
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طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟
يؤثر على لبنان طقس متقلب بين الصحو واحتمال تساقط أمطار محلية، مع انحسار الكتل الدافئة وانخفاض بدرجات الحرارة. 

ويعود الطقس إلى الاستقرار يوم غد مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، بالاضافة إلى احتمال تأثير منخفض جوي ممطر اواخر الشهر الحالي.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٣ درحة، بقاعا بين ٧ و  ٢٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩ 
- الجو : غائم جزئيا بسحب مع احتمال امطار محلية غير شاملة
- الرياح : جنوبية غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س 
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ .

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ٢١ ساحلا  وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

السبت: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
 
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