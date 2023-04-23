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منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...
حال الطقس
2023-04-23 | 01:14
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منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...
منخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...
طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الأيام المقبلة مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة، ومنخفض جوي ممطر متوقع أواخر الأسبوع...
وفي التفاصيل:
الأحد:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٣ و٢٢ درحة، بقاعًا بين ٧ و٢٠ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٩
٢- الجو: غائم جزئيًا بسحب عالية
٣- الرياح: شمالية غربية نهارًا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣
الإثنين: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
الثلاثاء: مستقر قليل السحب إلى غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ ساحلًا وبين ٨ و٢٢ بقاعًا وبين ١٠ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
*
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LBCI Lebanon News
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