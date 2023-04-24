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منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع

حال الطقس
2023-04-24 | 01:13
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منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع
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منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع

منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع

طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع….في التفاصيل

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درحة،  بقاعا بين ٧ و  ٢٠  وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩

٢- الجو  : مشمس الى غائم جزئيا

٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

الثلاثاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا  وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاربعاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا  وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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