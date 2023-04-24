طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة متوقع في الايام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة، منخفض جوي ممطر متوقع اواخر الاسبوع….في التفاصيل

الاثنين:

١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درحة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ وعلى ال ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا

٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

الثلاثاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الاربعاء: مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س