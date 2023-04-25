إليكم حال الطقس في لبنان...

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة في الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وتكون باردة نسبياً صباحا ومعتدلة نهاراً.



ومن المتوقع أن يسيطر منخفض جوي ممطر على لبنان بين بعد ظهر الجمعة والاثنين والثلوج حاضرة على الجبال العالية.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



١- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و٢٢ درجة، بقاعا بين ٧ و٢٠ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٩ درجة

٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا

٣- الرياح: غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الأربعاء: طقس مستقر قليل السحب الى غائم جزئيا بسحب عالية ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.



الخميس: طقس مستقر غائم جزئيا بسحب عالية ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و٢٣ درجة ساحلا، بين ٨ و٢٢ درجة بقاعاً وبين ١٠ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.