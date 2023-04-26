طقس ربيعي مستقر.. قبل عودة الأمطار والثلوج

يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة اليوم ويوم غد مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تكون باردة نسبياً صباحاً ومعتدلة نهاراً، ومن المتوقّع أن يتأثر طقس لبنان بمنخفض جوي ممطر بين ظهر يوم الجمعة ويستمر لغاية الاثنين بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر، وذروة الامطار ستكون يوم السبت وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن ١٩٠٠متر.١- الحرارة ساحلاً ١٣ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ٧ و٢٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩٢- الجو : مشمس الى غائم جزئيا٣- الرياح : غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣مستقر غائم جزئيا بسحب عالية والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٢ و ٢٣ ساحلا وبين ٨ و ٢٢ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سيتحول تدريجيا الى غير مستقر وغائم جزئيا مع تساقط امطار رعدية محلي غير شاملة وثلوج على الحبال العالية ٢٣٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٨ و ١٨ بقاعاً وبين ١٠ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س