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ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-04-27 | 01:14
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ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين
طقس اليوم واليومين المقبلين..
طقس ربيعي مستقر ومعتدل الحرارة يرافقنا اليوم مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تكون باردة نسبيًا صباحا ومعتدلة نهاراً، ويتوقّع أن يسيطر منخفض جوي ممطر ظهر يوم غد الجمعة على لبنان ويستمر لغاية الاثنين بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر وذروة الامطار تكون السبت والثلوج حاضرة على الجبال.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة ساحلاً بين ١٣ و ٢٢ درجة، بقاعا بين ٧ و ٢٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٩ و ١٩.
- الجو: مشمس الى غائم جزئيا.
- الرياح: غربية نهارا ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.
- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪.
- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣.
طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: يتحول الطقس تدريجيًا الى عدم الاستقرار وغائم جزئيا مع تساقط امطار رعدية محلية غير شاملة وثلوج على الجبال العالية ٢١٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ٢٠ ساحلا وبين ٧ و ١٨ بقاعاً وبين ٩ و ١٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.
السبت: غير مستقر وغائم مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا خاصة وسط وجنوب البلاد وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن ١٨٠٠~١٩٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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طقس ربيعي مستقر.. قبل عودة الأمطار والثلوج
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