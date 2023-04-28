المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا

السبت:

الاحد:

يؤثر على لبنان منخفض جوي ممطر من المتوقع أن يبدأ ظهر اليوم، ويستمر لغاية يوم الاثنين بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر.وستكون ذروة الامطار يوم غد السبت، مع تساقط الثلوج على الجبال.- الحرارة ساحلاً ١٢ و ٢٠ درحة، بقاعا بين ٧ و ١٧ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٤- الجو : مشمس يتحول غائم مع امطار محلية وثلوج ليلا على ٢٠٠٠متر- الرياح : غربية نهارا نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪؜- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣.غير مستقر وغائم مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا خاصة وسط وجنوب البلاد وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن ١٨٠٠~١٩٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.غير مستقر وغائم مع تساقط امطار محلية نهارا وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن ٢٠٠٠متر والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و ١٩ ساحلا وبين ٥ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١٢ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.