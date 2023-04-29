منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

يؤثر منخفض جوي ممطر وبارد على لبنان ويستمر لغاية الإثنين بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر، وذروة الأمطار والبرودة هي اليوم، والثلوج حاضرة على الجبال التي تزيد عن ١٦٠٠ متر ليلًا. ويعود الإستقرار التام يوم الثلاثاء بطقس حار نسبيًا الخميس المقبل وإحتمال عودة الأمطار السبت ٦ أيار...



وفي التفاصيل:



السبت:

١- الحرارة ساحلًا ١١ و١٨ درحة، بقاعا بين ٣ و١٢ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٥ و١٠

٢- الجو: غائم مع أمطار رعدية غزيرة أحيانًا وثلوج نهارًا على الـ١٩٠٠ متر ومساء على الـ١٦٠٠ متر

٣- الرياح: غربية نهارًا نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلًا

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣



الأحد: غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار محلية نهارًا وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن الـ١٩٠٠ متر والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلًا وبين ٥ و١٤ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س



الإثنين: متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال ٤٠٪؜ أمطار محلية نهارًا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و٢٠ ساحلًا وبين ٥ و١٤ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س







