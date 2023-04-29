الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

حال الطقس
2023-04-29 | 02:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

يؤثر منخفض جوي ممطر وبارد على لبنان ويستمر لغاية الإثنين بفعالية متفاوتة بين يوم وآخر، وذروة الأمطار والبرودة هي اليوم، والثلوج حاضرة على الجبال التي تزيد عن ١٦٠٠ متر ليلًا. ويعود الإستقرار التام يوم الثلاثاء بطقس حار نسبيًا الخميس المقبل وإحتمال عودة الأمطار السبت ٦ أيار...

وفي التفاصيل:

السبت:
١- الحرارة ساحلًا ١١ و١٨ درحة، بقاعا بين ٣ و١٢ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٥ و١٠ 
٢- الجو: غائم مع أمطار رعدية غزيرة أحيانًا وثلوج نهارًا على الـ١٩٠٠ متر ومساء على الـ١٦٠٠ متر 
٣- الرياح: غربية نهارًا نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س 
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلًا
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣

الأحد: غير مستقر وغائم مع تساقط أمطار محلية نهارًا وتتساقط الثلوج على الجبال التي تزيد عن الـ١٩٠٠ متر والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح بين ١٢ و١٩ ساحلًا  وبين ٥ و١٤ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س

الإثنين: متقلب وغائم جزئيًا مع إحتمال ٤٠٪؜ أمطار محلية نهارًا والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و٢٠ ساحلًا وبين ٥ و١٤ بقاعًا وبين ٦ و١٢ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س



 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

طقس

لبنان

المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-04-25

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-22

طقس ربيعي مستقرّ يسيطر على لبنان

LBCI
حال الطقس
2023-04-20

طقس متقلّب يؤثر على لبنان... هل تتساقط الامطار؟

LBCI
حال الطقس
2023-04-13

طقس لبنان: متى يعود الإستقرار؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-04-28

المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا

LBCI
حال الطقس
2023-04-27

ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين

LBCI
حال الطقس
2023-04-26

طقس ربيعي مستقر.. قبل عودة الأمطار والثلوج

LBCI
حال الطقس
2023-04-25

إليكم حال الطقس في لبنان...

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-19

ارسلان زار جنبلاط في كليمنصو معزيا بشقيق زوجته نورا

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-26

حمية: تكامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في المطار يؤكد أنه أصبح مرفقًا رافدًا للخزينة بمئات ملايين الدولارات

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-18

خلف وعون: لن نشارك في هذه الجلسة اللادستورية وسنتجه الى خطوات نعلن عنها تباعاً

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-19

التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد خلدة بالإتجاهين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:59

المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في سجن رومية... مدرسة وشهادات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟

LBCI
امن وقضاء
13:17

تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:08

قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين

LBCI
أمن وقضاء
11:46

سرقت كمية كبيرة من الذهب من منزل مخدوميها وحاولت تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية... وهذا ما حلّ بها

LBCI
أمن وقضاء
09:59

تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس

LBCI
حال الطقس
02:02

منخفض جوي ممطر وبارد... متى يعود الإستقرار؟

LBCI
صحف اليوم
00:18

الأجهزة الأمنية والعسكرية في كامل جهوزيتها واستنفارها (الجمهورية)

LBCI
خبر عاجل
11:32

عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران

LBCI
أخبار لبنان
16:56

تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟

LBCI
أمن وقضاء
04:23

العثور على جثة سوري على عمود كهرباء في عين قانا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة