بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟

تفاصيل طقس اليوم الاحد

طقس اليومين المقبلين

الاثنين

الثلاثاء

يؤثر منخفض جوي ممطر وبارد على لبنان ويستمر اليوم بفعالية ضعيفة ويعود ويستقر نسبيا غدا وكليًا يوم الثلاثاء، اما الخميس المقبل فالطقس حار نسبيا واحتمال عودة الامطار السبت ٨ ايار.١- الحرارة ساحلاً بين ١٢ و١٩ درجة، بقاعا بين ٣ و١٢ درجة وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٥ و١٠ درجات.٢- الجو: غائم مع امطار خفيفة محلية نهارا وثلوج على ١٨٠٠~١٩٠٠متر٣- الرياح : غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٠٪٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٤ hpa٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣: مستقر نسبيا وغائم جزئياً مع احتمال ضئيل لبعض الامطار المحلية نهارا وشمالا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٢ و٢٠ درجة ساحلا وبين ٥ و ١٤ درجة بقاعاً وبين ٦ و١٢ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية خفيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٧ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٩ و١٩ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية خفيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س.