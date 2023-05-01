الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع

الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع

يعود الإستقرار نسبيًا اليوم وكليًا غدًا الثلاثاء مع أجواء ربيعية منتصف الأسبوع تتحول حارة قليلًا يوم الخميس حارة جدًا الجمعة حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة، واحتمال عودة الأمطار يومي السبت والأحد مع إنخفاض الحرارة...



وفي التفاصيل:



الإثنين:

١- الحرارة ساحلًا بين ١٢ و٢٢ درحة، بقاعًا بين ٣ و١٧ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٥ و١٥

٢- الجو: مشمس إلى غائم جزئيًا مع إحتمال أمطار خفيفة محلية شمالًا

٣- الرياح: شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلًا

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣



الثلاثاء: مستقر مشمس إلى غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٤ و٢٤ ساحلًا وبين ٧ و٢٠ بقاعًا وبين ٩ و١٩ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س



الأربعاء: مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و٢٥ ساحلًا وبين ٩ و٢٢ بقاعًا وبين ١١ و٢٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س