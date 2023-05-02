استقرار جويّ وارتفاع بدرجات الحرارة...

يسيطر على لبنان استقرار جوي اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء مع اجواء ربيعيّة معتدلة تتحول الى حارة قليلاً يوم الخميس، وحارة جدًا يوم الجمعة حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة. وهناك احتمال لعودة الامطار يومي السبت والاحد مع انخفاض الحرارة.



اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:



الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً ١٥ و ٢٣ درجة بقاعا بين ٦ و ٢٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ٨ و ١٦

٢- الجو : مشمس الى غائم جزئياً

٣- الرياح : شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٧ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء جبلاً

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣



الاربعاء: مستقر مشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٩ و ٢٢ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س



الخميس: مستقر مشمس وحار والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٨ و ٣٠ ساحلا وبين ١٣ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س