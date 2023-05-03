الحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة الجمعة.. والسبت ممطر وبارد

طقس اليوم واليومين المقبلين..

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم بطقس ربيعي معتدل يتحول الى حار قليلاً يوم غد الخميس وحار جدا الجمعة حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ ٣٠ درجة. وتعود الامطار أيام السبت والاحد والاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة ساحلاً ١٦ و ٢٦ درجة، بقاعا بين ٨ و ٢٨ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١١ و ٢٢.

- الجو: مشمس

- الرياح: شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪.

- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٠ hpa.

- الرؤية جيدة.

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.





طقس اليومين المقبلين:



الخميس: حار ومشمس والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٩ و ٣١ ساحلا وبين ١٥ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٦ و ٣٠ على الأ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س.



الجمعة: غائم اجمالاً بسحب علية ومتوسطة وحار والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢١ و ٣٥ ساحلا وبين ١٣ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية نشطة ومغبرة قليلاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س خاصة جنوب البلاد وعلى الجبال، احتمال امطار رعدية بعد الظهر شمال وشرق البلاد.

