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كتل حارة تسيطر على أجواء لبنان..وعودة للأمطار آخر الأسبوع
حال الطقس
2023-05-04 | 01:45
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كتل حارة تسيطر على أجواء لبنان..وعودة للأمطار آخر الأسبوع
يسيطر على لبنان طقس مستقرّ مصحوب بكتل حارة اليوم الخميس ويوم غد الجمعة، حيث تتخطى الحرارة عتبة الـ٣٠ درجة.
ليعود ويتأثر لبنان بمنخفض جوي ومعه الأمطار أيام السبت والاحد والاثنين مع انخفاض بدرجات الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
الخميس:
١- الحرارة ساحلاً ١٨ و ٣١ درجة، بقاعا بين ٩ و٣٠ وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٢ و ٢٧
٢- الجو : مشمس
٣- الرياح : شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ١٥ و ٣٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٣
الجمعة:
غائم اجمالاً بسحب عالية ومتوسطة والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢١ و ٣٥ ساحلا وبين ١٣ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية نشطة ومغبرة قليلاً وسرعتها بين ٤٠ و ٧٠كم/س خاصة جنوب البلاد وعلى الجبال، واحتمال امطار رعدية بعد الظهر شمال وشرق البلاد
السبت:
غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية غير شاملة مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
طقس
حرارة
الحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة الجمعة.. والسبت ممطر وبارد
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