الحرارة تتخطى عتبة ال ٣٠ ...والامطار عائدة

كتل حارة تؤثر على لبنان اليوم ايضاً بطقس ربيعي مغبر حار جدا حيث تتخطى الحرارة عتبة ال ٣٠ درجة. منخفض جوي مع عودة الامطار بفعالية ضعيفة يومي غد السبت ويستمر الاحد والاثنين مع انخفاض الحرارة…في التفاصيل:

الجمعة :

١- الحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢١ و ٣٥ ساحلا وبين ١٣ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٨ و ٣٠ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو : غائم جزئيا بسحب عالية، إحتمال امطار رعدية بعد الظهر والمساء شمالا

٣- الرياح : شرقية قوية وسرعتها ما بين ٤٠ و ٧٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٤٠ و ٧٠٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

السبت: غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية غير شاملة مع برق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و ٢٣ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س

الاحد: غائم جزئياً الى غائم مع امطار تشتد احيانا وبرق ورعد والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ١٧ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س