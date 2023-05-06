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الكتل الحارة ستنحسر.. وأمطار بانتظارنا!
حال الطقس
2023-05-06 | 01:30
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الكتل الحارة ستنحسر.. وأمطار بانتظارنا!
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
تنحسر الكتل الحارة التي تسيطر على لبنان اليوم ويتحول الطقس أشبه بطقس خريفي نتيجة تأثير منخفض جوي على شرق المتوسط ويستمر لغاية الاثنين مع امطار ضعيفة الفعالية اليوم شاملة اكثر غدا وانخفاض كبير بدرجات الحرارة لتصبح ما دون المعدلات.
تفاصيل طقس اليوم السبت:
١- الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٤ و٢٣ درجة ساحلا وبين ٦ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٦ درجة على الـ ١٠٠٠متر.
٢- الجو: غائم جزئيا مع إحتمال امطار رعدية بعد الظهر غير شاملة بنسبة ٤٠٪
٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط احيانا وسرعتها ما بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١١ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- البحر متوسط الموج وحرارة سطح المياه ٢٤
طقس اليومين المقبلين
:
الاحد
: غائم جزئياً الى غائم مع امطار نهاراً تشتد احيانا وبرق ورعد وتساقط البرد جبلاً وثلوج على الجبال العالية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا وبين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
الاثنين
: غائم جزئياً الى غائم مع امطار متفرقة نهاراً والحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا وبين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.
*
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