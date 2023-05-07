أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟

يؤثر منخفض جوي فوق تركيا على شرق المتوسط ويستمر لغاية الثلاثاء مع تساقط أمطار وتدني بدرجات الحرارة لتصبح ما دون المعدلات. ويستقر الطقس منتصف الأسبوع مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.



تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



١- الحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٢ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و٢٠ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم اجمالاً مع أمطار رعدية تشتد أحياناً

٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحيانا وسرعتها ما بين ٢٠ و٤٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الاثنين: الطقس غائم جزئياً الى غائم مع أمطار متفرقة نهاراً ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح بين ١٣ و٢١ درجة ساحلا، بين ٦ و١٧ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٥ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.



الثلاثاء: الطقس غائم جزئياً مع احتمال تساقط أمطار خفيفة جبلاً ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلا، بين ٦ و١٩ درجة بقاعاً وبين ٨ و١٧ على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.