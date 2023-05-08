درجات الحرارة الى ارتفاع كبير... اليكم تفاصيل الطقس

يستمر تاثير منخفض جوي فوق تركيا على شرق المتوسط ويستمر لغاية غد الثلاثاء بفعالية ضعيفة وبأمطار خفيفة محلية واستمرار الحرارة ما دون المعدلات، يستقر الطقس منتصف الاسبوع مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة. في التفاصيل...

الاثنين:

١- الحرارة تتراوح بين ١٣ و ٢١ ساحلا وبين ٦ و ٢٠ بقاعاً وبين ٨ و ١٥ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية

٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة احيانا وسرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية متوسطة

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

الثلاثاء: غائم جزئياً مع احتمال امطار خفيفة جبلاً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٣ و ٢٢ ساحلا وبين ٦ و ١٩ بقاعاً وبين ٨ و ١٧ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠كم/س

الاربعاء : مستقر مشمس الى غائم جزئياً مع والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠كم/س