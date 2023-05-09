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طقس متقلّب يسيطر على لبنان..وارتفاع بدرجات الحرارة

حال الطقس
2023-05-09 | 01:40
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طقس متقلّب يسيطر على لبنان..وارتفاع بدرجات الحرارة
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طقس متقلّب يسيطر على لبنان..وارتفاع بدرجات الحرارة

يسيطر على لبنان طقس متقلب اليوم وتتراوح الأجواء بين الصحو اجمالاً واحتمال بعض الأمطار الخفيفة والمحلية خاصة على الجبال، وفي فترات بعد الظهر، والحرارة تبقى ما دون المعدلات الموسميّة، ثمّ يستقر الطقس كليًا غدا الاربعاء مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الثلاثاء:
١- الحرارة تتراوح بين ١٤ و ٢٢ ساحلا  وبين ٦ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو  : مشمس يتحول غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خفيفة جبلا بعد الظهر
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤

الاربعاء: مستقر مشمس الى غائم جزئياً والحرارة ترتفع وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا  وبين ٩ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و ٤٠كم/س

الخميس: مستقر مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و ٢٨ ساحلا  وبين ١٠ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س مغبرة قليلاً
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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