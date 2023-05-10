درجات الحرارة الى ارتفاع ... وطقسٌ متقلب يخرق الاستقرار الجوي

الخميس

الجمعة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر، وتعود درجات الحرارة الى الارتفاع التدريجي لتصبح دافئة يومي الخميس والجمعة.ويخرق هذا الاستقرار طقسٌ متقلب واحتمال تساقط زخات أمطار يوم الجمعة على الجبال الشمالية والشرقية ويوم السبت جنوب ووسط البلاد.- الحرارة تتراوح بين ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ٨ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر- الجو : مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥٪؜- الضغط الجوي السطحي ١٠١٢ hpa- الرؤية جيدة- البحر منخفض الموج وحرارة 24 سطح المياه .: طقس مستقر مشمس الى غائم جزئياً بسحب عالية والحرارة ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح متقلبة نشطة خاصة في الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.: طقس متقلب مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال أمطار رعدية خاصة بعد الظهر وخاصة على الجبال الشمالية والشرقية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٨ و ٢٤ ساحلا وبين ١٢ و ٢٠ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة في الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.