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طقس اليوم واليومين المقبلين
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-05-11 | 02:23
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طقس اليوم واليومين المقبلين
كيف سيكون طقس اليوم واليومين المقبلين؟
يسيطر على لبنان اليوم طقس ربيعي مستقر فيما ترتفع الحرارة لتصبح حارة اليوم وفوق المعدلات قبل ان تنخفض لتعود تحت المعدلات يوم السبت.
يخرق هذا الاستقرار طقس متقلب واحتمال زخات مطر رعدي يوم غد الجمعة خاصة على الجبال الشمالية والشرقية ورذاذ او مطر خفيف محلي قبل ظهر السبت خاصة جنوب ووسط البلاد. من جهة ثانية متوقع ان يكون الاسبوع المقبل حار.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣١ ساحلا وبين ١٤ و ٢٩ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر.
-الجو: مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية.
- الرياح: متقلبة تنشط احياناً وسرعتها ما بين ٣٠ و ٦٠كم/س.
-الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و ٧٥٪.
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa.
- الرؤية جيدة.
- البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٤.
طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: متقلب مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال أمطار رعدية خاصة بعد الظهر وخاصة على الجبال الشمالية والشرقية والحرارة تنخفض وتتراوح بين ١٩ و ٢٨ ساحلا وبين ١٥ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة في الداخل وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.
السبت: متقلب مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية قبل الظهر وخاصة جنوب ووسط البلاد والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٧ و ٢٤ ساحلا وبين ١٣ و ١٩ بقاعاً وبين ١١ و ٢٠ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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الحرارة
استقرار
درجات الحرارة الى ارتفاع ... وطقسٌ متقلب يخرق الاستقرار الجوي
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