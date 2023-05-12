طقس متقلب وأمطار خفيفة.. اليكم طقس الأيام المقبلة

اليكم طقس الأيام المقبلة



يسيطر طقس ربيعي متقلب على لبنان لغاية ظهر يوم غد مع تدني الحرارة واحتمال زخات مطر رعدي اليوم الجمعة خصوصاً على الجبال الشمالية والشرقية فيما السبت احتمال تساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي خصوصاً جنوب ووسط البلاد. من جهة ثانية من المتوقع ان يكون طقس مطلع الأسبوع المقبل حار.



تفاصيل طقس اليوم الجمعة :