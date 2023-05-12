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طقس متقلب وأمطار خفيفة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
2023-05-12 | 00:04
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طقس متقلب وأمطار خفيفة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
اليكم طقس الأيام المقبلة
يسيطر طقس ربيعي متقلب على لبنان لغاية ظهر يوم غد مع تدني الحرارة واحتمال زخات مطر رعدي اليوم الجمعة خصوصاً على الجبال الشمالية والشرقية فيما السبت احتمال تساقط رذاذ أو مطر خفيف محلي خصوصاً جنوب ووسط البلاد. من جهة ثانية من المتوقع ان يكون طقس مطلع الأسبوع المقبل حار.
تفاصيل طقس اليوم الجمعة
:
١- الحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٧ ساحلا وبين ١٤ و٢٤ بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ على الـ ١٠٠٠متر
2- الجو: مشمس الى غائم جزئيا بسحب عالية
٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها ما بين ٣٠ و٦٠كم/س
٤- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٥٠ و٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
طقس اليومين المقبلين
:
-
السبت
: متقلب مشمس الى غائم جزئياً مع احتمال أمطار محلية قبل الظهر خصوصاً جنوب ووسط البلاد والحرارة تنخفض بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٧ و٢٣ ساحلا وبين ١٣ و١٩ بقاعاً وبين ١١ و١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خصوصاً شمالاً وسرعتها بين ٣٠ و٦٠ كم/س.
-
الأحد
: مستقر مشمس الى غائم جزئياً مع ضباب جبلاً والحرارة تعود الى الارتفاع وتتراوح بين ١٧ و٢٤ ساحلا وبين ١١ و٢١ بقاعاً وبين ١٣ و٢٠ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.
*
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