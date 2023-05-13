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o
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o
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الى متى يستمر الطقس المتقلب؟
حال الطقس
2023-05-13 | 02:35
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الى متى يستمر الطقس المتقلب؟
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
ما زال الطقس ربيعي متقلب يسيطر على لبنان لغاية بعد ظهر اليوم مع تدني درجات الحرارة واحتمال زخات مطر خفيف محلي خصوصاً جنوب ووسط البلاد. من جهة ثانية من المتوقع ان يكون مطلع الاسبوع المقبل حار مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.
تفاصيل طقس اليوم السبت
:
١- الحرارة تتراوح بين ١٨ و٢٧ درجة ساحلا وبين ١٤ و٢٤ درجة بقاعاً وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئيا مع احتمال زخات مطر محلي خاصة جنوباً ووسط
٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط احياناً وسرعتها ما بين ٣٠ و٦٠كم/س
٤- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
طقس الأيام المقبلة
:
-
الاحد
: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب الحرارة مستقرة نسبيا بشكل ملحوظ وتتراوح بين ١٦ و٢٣ ساحلا وبين ١٣ و٢١ بقاعاً وبين ١١ و١٩ على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.
-
الاثنين
: مستقر قليل السحب ودافئ والحرارة تعود الى الارتفاع وتتراوح بين ١٨ و٢٨ ساحلا وبين ١٣ و٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠كم/س.
-
الثلاثاء
: طقس حار جداً.
*
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طقس متقلب وأمطار خفيفة.. اليكم طقس الأيام المقبلة
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