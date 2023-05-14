درجات الحرارة الى مزيد من الارتفاع..اليكم تفاصيل طقس الايام المقبلة

يسيطر على لبنان طقس ربيعي مستقر، مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة، لا سيما مطلع الاسبوع، نتيجة تدفق كتل حارّة فوق لبنان وتكون متوسطة الفعالية.الاحد:١- الحرارة تتراوح بين ١٨ و ٢٤ ساحلا وبين ١١ و ٢٤ بقاعاً وبين ١٣ و ٢١ على الـ ١٠٠٠متر٢- الجو : غائم جزئيا مع تشكّل الضباب بعد الظهر٣- الرياح : جنوبية شمالية غربية ضعيفة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة : السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠٪٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa٦- الرؤية جيدة٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجةالاثنين : مستقر قليل السحب ودافئ والحرارة تعود الى الارتفاع وتتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ١٣ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سالثلاثاء: مشمس مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٠ و ٣٣ ساحلا وبين ١٤ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سالاربعاء: طقس حارّ جداً.