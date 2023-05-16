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الحرارة تتخطى الـ30 درجة ... هل يعود الطقس الغائم؟

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-05-16 | 01:55
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الحرارة تتخطى الـ30 درجة ... هل يعود الطقس الغائم؟
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الحرارة تتخطى الـ30 درجة ... هل يعود الطقس الغائم؟
يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر وحار، يترافق مع ارتفاع بدرجات الحرارة، لتصبح فوق معدلاتها الموسمية.

وتتدفق كتل حارة متوسطة الفعالية فوق لبنان، لتعود درجات الحرارة الى الانخفاض يوم الخميس وتصبح ما دون معدلاتها الموسمية، تترافق مع اجواء غائمة جزئيا وتَشَكُّل ضباب على الجبال. 

وفي تفاصيل طقس اليوم:

- الحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣٣ ساحلا وبين ١٣ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو: قليل السحب
- الرياح: شمالية غربية ضعيفة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٤٠ و ٧٠٪؜
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa
- الرؤية جيدة
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاربعاء: مشمس مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح بين ٢٠ و ٣٣ ساحلا  وبين ١٤ و ٣١ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.

الخميس: غائم اجمالا مع تشكل الضباب وانخفاض ملحوظ  بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س.
 
 
 
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