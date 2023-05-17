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الطقس الحار مستمرّ...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-05-17 | 02:45
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الطقس الحار مستمرّ...
يؤثر على لبنان طقس ربيعي مستقر وحار، يترافق مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، في وقت تبقى فوق معدلاتها الموسمية، نتيجة تدفق كتل حارة فوق لبنان.
وتعود درجات الحرارة الى الانخفاض يوم غد الخميس لتصبح ما دون معدلاتها، تترافق مع اجواء غائمة جزئيا وتَشَكّل ضباب على الجبال.
وفي تفاصيل طقس اليوم
:
- الحرارة تتراوح بين ٢٠ و ٣١ ساحلا وبين ١٣ و ٣٢ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٨ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو : قليل السحب
- الرياح: حنوبية غربية ضعيفة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٤٠ و ٧٠٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٨ hpa
- الرؤية جيدة
- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين
:
الخميس
: غائم اجمالا مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة💨وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
الجمعة
: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٩ و ٢٣ بقاعاً وبين ١٠ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة💨وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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