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انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-05-18 | 01:55
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انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم
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انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم

انخفاض اليوم بدرجات الحرارة اليوم

طقس ربيعي معتدل عاد يسيطر على لبنان مع انخفاض كبير اليوم بدرجات الحرارة لتصبح ما دون معدلاتها مع اجواء غائمة جزئيا وتشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي.

تفاصيل  طقس اليوم والايام المقبلة:

▪الخميس:

١- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٤ ساحلا  وبين ١١ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم جزئيا ويتشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي.

٣- الرياح: حنوبية غربية معتدلة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي: 1012 hpa

٦- الرؤية جيدة تسوء محليا جبلاً

٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

▪الجمعة: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي واستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٦ و ٢٣ ساحلا  وبين ١١ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

▪السبت: غائم جزئيا مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي وانخفاض ملحوظ  بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا  وبين ١١ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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