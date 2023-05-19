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كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-05-19 | 02:39
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كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟
طقس اليوم واليومين المقبلين
يسيطر طقس ربيعي معتدل نهارا ومائل الى البرود ليلاً على لبنان مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها واجواء غائمة جزئيا تترافق مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي ومطر خفيف خاصة السبت، تعود الحرارة الى الارتفاع يوم الاثنين.
تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح بين ١٦ و ٢٤ ساحلا وبين ١١ و ٢٠ بقاعاً وبين ١٢ و ١٩ على الـ ١٠٠٠متر.
- الجو : غائم جزئيا ويتشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي.
- الرياح: حنوبية غربية معتدلة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪.
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa.
- الرؤية متوسطة تسوء محليا جبلاً.
- حال البحر: مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
السبت: غائم مع تشكل الضباب واحتمال مطر خفيف محلي واستقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلا وبين ٩ و ١٦ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س.
الاحد : غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال مطر رذاذ محلي وارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٩ و ١٨ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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أخبار لبنان
حال الطقس
الطقس
الحرارة
رذاذ
انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم
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