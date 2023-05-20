الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
27
o
الجنوب
22
o
البقاع
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
27
o
الجنوب
22
o
البقاع
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
احتمال لتساقط أمطار محليّة..ماذا في تفاصيل طقس الأيام المقبلة؟
حال الطقس
2023-05-20 | 02:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
احتمال لتساقط أمطار محليّة..ماذا في تفاصيل طقس الأيام المقبلة؟
يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتدل نهارًا ومائل الى البرودة ليلاً، مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها، تكون الأجواء غائمة جزئيًا الى غائمة وتترافق مع تشكل ضباب على الجبال وهناك احتمال لتساقط مطر محليّ اليوم مع برق ورعد وثلوج على الجبال الشاهقة، لتعود الحرارة الى الارتفاع يوم الاثنين.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:
السبت:
١- الحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ ساحلًا وبين ٧ و ٢٠ بقاعاً وبين ٩ و ١٧ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئيًا الى غائم ويتشكّل ضباب على الجبال وتتساقط امطار محلية وثلوج خفيف على القرنة السوداء والمحيط
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية متوسطة تسوء محليا جبلاً
٧- حال البحر: مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
الاحد:
غائم جزئياً مع تشكل الضباب واحتمال رذاذ محلي وارتفاع محدود بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٥ و ٢٥ ساحلا وبين ٩ و ١٨ بقاعاً وبين ١٢ و ٢٤ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الاثنين:
غائم جزئيا وحار ومغبرّ مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٠ و ٣٣ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠كم/س
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
حال الطقس
حرارة
أمطار
رذاذ
كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-05-07
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟
حال الطقس
2023-05-07
أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة... متى يستقر الطقس؟
0
حال الطقس
2023-04-18
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
حال الطقس
2023-04-18
إحتمال أمطار محلية وتدني كبير بدرجات الحرارة...
0
حال الطقس
2023-05-18
انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم
حال الطقس
2023-05-18
انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم
0
حال الطقس
2023-05-16
الحرارة تتخطى الـ30 درجة ... هل يعود الطقس الغائم؟
حال الطقس
2023-05-16
الحرارة تتخطى الـ30 درجة ... هل يعود الطقس الغائم؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-05-19
كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟
حال الطقس
2023-05-19
كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟
0
حال الطقس
2023-05-18
انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم
حال الطقس
2023-05-18
انخفاض كبير بدرجات الحرارة اليوم
0
حال الطقس
2023-05-17
الطقس الحار مستمرّ...
حال الطقس
2023-05-17
الطقس الحار مستمرّ...
0
حال الطقس
2023-05-16
الحرارة تتخطى الـ30 درجة ... هل يعود الطقس الغائم؟
حال الطقس
2023-05-16
الحرارة تتخطى الـ30 درجة ... هل يعود الطقس الغائم؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
امن وقضاء
11:08
منتحل صفات عدة ومرتكب جرائم متعددة في قبضة المخابرات
امن وقضاء
11:08
منتحل صفات عدة ومرتكب جرائم متعددة في قبضة المخابرات
0
أخبار دولية
17:28
بايدن يفتح الطريق أمام تسليم مقاتلات "اف-16" لأوكرانيا من قبل دول أخرى
أخبار دولية
17:28
بايدن يفتح الطريق أمام تسليم مقاتلات "اف-16" لأوكرانيا من قبل دول أخرى
0
فنّ
08:47
مجموعة "إيه بي سي" الأميركية تقتبس مسلسل "آش بي إي" الفرنسي الناجح
فنّ
08:47
مجموعة "إيه بي سي" الأميركية تقتبس مسلسل "آش بي إي" الفرنسي الناجح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
مخيم برج البراجنة مقصد لبنانيين وسوريين لشراء دواء مفقود أو رخيص
تقارير نشرة الاخبار
14:21
مخيم برج البراجنة مقصد لبنانيين وسوريين لشراء دواء مفقود أو رخيص
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
العلاقة بين سوريا وتركيا في حديث أردوغان مع شبكة CNN الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
07:59
العلاقة بين سوريا وتركيا في حديث أردوغان مع شبكة CNN الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
قمة جدة بعين الصحف الخليجية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
قمة جدة بعين الصحف الخليجية
0
أخبار لبنان
06:51
قاسم: كل تأخير يحصل في انتخاب الرئيس تتحمل مسؤوليته الكتل التي لم ترفع بشكل واضح اسم مرشحها
أخبار لبنان
06:51
قاسم: كل تأخير يحصل في انتخاب الرئيس تتحمل مسؤوليته الكتل التي لم ترفع بشكل واضح اسم مرشحها
0
أخبار سياسية
06:34
ميقاتي: لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة الصلاحيات لكان الموقف اللبناني أقوى بكثير
أخبار سياسية
06:34
ميقاتي: لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة مكتملة الصلاحيات لكان الموقف اللبناني أقوى بكثير
0
تقارير نشرة الاخبار
17:02
في مقابلة مع l'orient le jour... الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM يؤكد: سنصبح من أكبر المؤسسات
تقارير نشرة الاخبار
17:02
في مقابلة مع l'orient le jour... الرئيس التنفيذي لشركة CMA CGM يؤكد: سنصبح من أكبر المؤسسات
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لوس انجلوس lakers يتعرض لهزيمة ثانية في نهائي المنطقة الغربية
تقارير نشرة الاخبار
14:35
لوس انجلوس lakers يتعرض لهزيمة ثانية في نهائي المنطقة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نشاطاتُ روزنامة السباقات بمختلف الفئات... متواصلة
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نشاطاتُ روزنامة السباقات بمختلف الفئات... متواصلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الفنان غازي الباقر يرسم احاديث الناس والسياسيين بريشة مرحة
تقارير نشرة الاخبار
14:29
الفنان غازي الباقر يرسم احاديث الناس والسياسيين بريشة مرحة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
في عشائها السنوي مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL تؤكد دعمها المستمر
تقارير نشرة الاخبار
14:25
في عشائها السنوي مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان ATFL تؤكد دعمها المستمر
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
11:53
إليكم مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة
امن وقضاء
11:53
إليكم مذكرة الإنتربول لتوقيف سلامة
2
أخبار لبنان
12:37
رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر...
أخبار لبنان
12:37
رفع بدل الخدمة السريعة للحصول على جواز سفر...
3
أخبار دولية
11:11
اليكم اعلان جدة: وقف التدخلات الخارجية...ودعوة لانتخاب رئيس في لبنان
أخبار دولية
11:11
اليكم اعلان جدة: وقف التدخلات الخارجية...ودعوة لانتخاب رئيس في لبنان
4
خبر عاجل
09:45
ميقاتي لبن سلمان: من استطاع نقل الممكلة إلى موقع ريادي في فترة قصيرة ليس صعبا عليه أن يكون العضد لاشقائه في لبنان
خبر عاجل
09:45
ميقاتي لبن سلمان: من استطاع نقل الممكلة إلى موقع ريادي في فترة قصيرة ليس صعبا عليه أن يكون العضد لاشقائه في لبنان
5
صحف اليوم
01:20
"ليلة القبض" على سلامة: هذه هي ظروفها وكلفتها! (الجمهورية)
صحف اليوم
01:20
"ليلة القبض" على سلامة: هذه هي ظروفها وكلفتها! (الجمهورية)
6
امن وقضاء
11:35
تفتيش في سجن البترون وهذا ما ضُبط (صورة)
امن وقضاء
11:35
تفتيش في سجن البترون وهذا ما ضُبط (صورة)
7
آخر الأخبار
15:01
محافظ بيروت أمر بإخلاء وإقفال وختم مبنى " الدنا" في منطقة المزرعة العقارية بالشمع الأحمر
آخر الأخبار
15:01
محافظ بيروت أمر بإخلاء وإقفال وختم مبنى " الدنا" في منطقة المزرعة العقارية بالشمع الأحمر
8
خبر عاجل
09:09
الاسد: الاهم هو ترك الشؤون الداخلية للبلاد لشأنها بعيدا عن التدخلات الخارجية وممكن الاستفادة من المساعدات الخارجية عند الطلب فقط
خبر عاجل
09:09
الاسد: الاهم هو ترك الشؤون الداخلية للبلاد لشأنها بعيدا عن التدخلات الخارجية وممكن الاستفادة من المساعدات الخارجية عند الطلب فقط
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More