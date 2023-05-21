الحرارة ترتفع الاثنين... كتل هوائية حارة

يؤثر طقس ربيعي معتدل نهارا ومائل الى البرودة ليلاً على لبنان مع بقاء درجات الحرارة ما دون معدلاتها اليوم واجواء غائمة جزئيا الى غائمة تترافق مع تشكل ضباب على الجبال واحتمال تساقط رذاذ محلي، وتعود الحرارة الى الارتفاع يوم غد الاثنين حيث يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة تنكفئ سريعاً الثلاثاء.

في التفاصيل:

▪الاحد:

١- الحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٤ ساحلا وبين ٧ و ٢٢ بقاعاً وبين ٩ و ١٩ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم جزئيا ويتشكل ضباب على الجبال وتساقط رذاذ محلي

٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة سرعتها ما بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٩٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١١ hpa

٦- الرؤية متوسطة تسوء محليا جبلاً

٧- حال البحر: مرتفع ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

▪الاثنين: غائم جزئيا حار ومغبر مع ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وتتراوح بين ٢٠ و ٣٤ ساحلا وبين ١٦ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية قوية وسرعتها بين ٤٠ و ٨٠كم/س

▪الثلاثاء: غائم جزئيا مع انكفاء الكتل الحارة مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٧ و ٢٦ ساحلا وبين ١٤ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٥ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبي

غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س