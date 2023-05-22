طقس اليوم... رياح نشطة وغبار في الجو

يتأثر لبنان حالياً بكتل هوائية حارة وتؤدي الى ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع رياح نشطة وغبار في الجو. تنكفئ هذه الكتل غدا وتعود الحرارة الى الانخفاض، ومن المتوقع ان يكون طقس الاسبوع الحالي مستقرا ودافئا نهاراً، فيما تشير التقديرات الى احتمال امطار اواخر الشهر الحالي.

في التفاصيل:

▪الاثنين:

١- الحرارة تتراوح بين ٢١ و ٣٣ ساحلا وبين ١٣ و ٣٣ بقاعاً وبين ١٣ و ٢٧ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: قليل السحب ومغبر

٣- الرياح: شرقية الى جنوبية شرقية قوية سرعتها ما بين ٣٠ و ٨٠كم/س

٤- الرطوبة: السطحية تسجل ساحلا بين ٣٠ و ٦٠٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٦ hpa

٦- الرؤية متوسط

٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

▪الثلاثاء: غائم جزئيا مع انكفاء الكتل الحارة مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٨ و ٢٦ ساحلا وبين ١٠ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٢ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

▪الاربعاء: قليل السحب مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتتراوح بين ١٨ و ٢٨ ساحلا وبين ٩ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س