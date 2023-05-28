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انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بانتظارنا
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-05-28 | 01:37
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انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بانتظارنا
تنحسر عن لبنان الكتل الهوائية الحارة اليوم مع عودة الانخفاض التدريجي بدرجات الحرارة.
ويتمركز منخفض جوي شمال مصر يؤدي الى طقس متقلب مع امطار رعدية محلية غير شاملة تستمر لغاية يوم غد الاثنين.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة : تنخفض وتتراوح بين ٢٣ و ٣٠ ساحلا وبين ١٩ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر
- الجو : غائم جزئياً ومتقلب مع أحتمال امطار رعدية متفرقة خاصة جبلاً وفي الداخل
- الرياح : شمالية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
- الرطوبة السطحية : ساحلا بين ٥٠ و ٧٥٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٩ hpa
- الرؤية جيدة
- حال البحر : متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين
: غائم جزئياً ومتقلب مع أحتمال امطار رعدية متفرقة خاصة جبلاً وفي الداخل فيما الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٧ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
الثلاثاء
: غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ٢١ و ٢٧ ساحلا وبين ١٧ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
*
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