منخفض جوي شمال مصر يؤدي بالتالي الى طقس متقلب مع امطار رعدية محلية غير شاملة لينكفئ غدا ويعود الاستقرار مع ارتفاع الحرارة منتصف الاسبوع.

في التفاصيل:

▪ الإثنين:

١- الحرارة : تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٧ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم جزئياً ومتقلب مع أحتمال امطار رعدية متفرقة خاصة جبلاً وفي الداخل

٣- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

▪الثلاثاء : غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ١٨ و ٢٤ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

▪الاربعاء : قليل السحب فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٤ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س