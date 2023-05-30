طقس ربيعي مستقر ومعتدل اليوم وغدا يليها كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس وتشتد الجمعة لتنحسر نسبياً يوم السبت.

في التفاصيل:

الثلاثاء :

١- الحرارة : مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٧ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب

٣- الرياح: غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الاربعاء : قليل السحب فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٤ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة💨وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الخميس : كتل حارة تبدأ بالتأثير على لبنان تشتد الجمعة فيما الجو قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة💨وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س