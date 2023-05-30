طقس ربيعي مستقر ومعتدل اليوم وغدا يليها كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس وتشتد الجمعة لتنحسر نسبياً يوم السبت.
في التفاصيل:
الثلاثاء :
١- الحرارة : مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٧ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر
٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب
٣- الرياح: غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة
الاربعاء : قليل السحب فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٤ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة💨وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
الخميس : كتل حارة تبدأ بالتأثير على لبنان تشتد الجمعة فيما الجو قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة💨وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س