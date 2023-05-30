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كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس

حال الطقس
2023-05-30 | 01:50
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كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس
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كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس

كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس

طقس ربيعي مستقر ومعتدل اليوم وغدا يليها كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس وتشتد الجمعة لتنحسر نسبياً يوم السبت.

في التفاصيل:

الثلاثاء :

١- الحرارة : مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٧ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر

٢- الجو: غائم جزئياً مع تشكل الضباب

٣- الرياح: غربية ضعيفة الى معتدلة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الاربعاء :  قليل السحب فيما الحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٤ ساحلا وبين ١٢ و ٢٨ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٤ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة💨وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الخميس :  كتل حارة تبدأ بالتأثير على لبنان تشتد الجمعة فيما الجو قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٥ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة💨وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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