الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

طقس ربيعيّ مستقرّ يسيطر على لبنان...والحرارة تشتدّ يوم الجمعة

حال الطقس
2023-05-31 | 01:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
طقس ربيعيّ مستقرّ يسيطر على لبنان...والحرارة تشتدّ يوم الجمعة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
طقس ربيعيّ مستقرّ يسيطر على لبنان...والحرارة تشتدّ يوم الجمعة

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ مستقرّ ومعتدل اليوم، يليه كتل هوائية حارّة بدءًا من يوم الخميس وتشتدّ الحرارة يوم الجمعة، وتترافق مع تناثر الغبار ورياح قوية ثمّ تنحسر الكتل يوم السبت.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الاربعاء:
١- الحرارة : مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٧ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر
٢- الجو : غائم قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف
٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية : ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الخميس:  كتل حارة تبدأ بالتأثير على لبنان تشتد الجمعة فيما الجو قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الجمعة: كتل حارة يشتد تأثيرها على لبنان ويكون الجو حارًا جداً (خاصة جنوباً) وغائمًا جزئياً بسحب عالية ومتوسطة، ومغبرًّا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٥ و ٣٦ ساحلا وبين ٢١ و ٣٣ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قويّة وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

حال الطقس

ربيعيّ

مستقرّ

يسيطر

لبنان...والحرارة

تشتدّ

الجمعة

كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-22

طقس ربيعي مستقرّ يسيطر على لبنان

LBCI
اخبار البرامج
2023-05-25

"المسرح The Stage" يُكرّم المُبدع اللبناني جبران خليل جبران الجمعة على الـ"LBCI"

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-09

طقس متقلّب يسيطر على لبنان..وارتفاع بدرجات الحرارة

LBCI
اخبار البرامج
2023-05-04

"شيخ الملحّنين اللبنانيّين" فيلمون وهبي نجم حلقة "المسرح The Stage" الجمعة على الـ"LBCI"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2023-05-30

كتل هوائية حارة بدءا من يوم الخميس

LBCI
حال الطقس
2023-05-29

طقس متقلب مع امطار رعدية محلية غير شاملة

LBCI
حال الطقس
2023-05-28

انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار بانتظارنا

LBCI
حال الطقس
2023-05-27

ارتفاع كبير بدرجات الحرارة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:37

دخل ليلاً إلى معمل في رعيت البقاعية وسرق كابلات كهربائية بقيمة ٦٠٠٠$

LBCI
خبر عاجل
06:43

معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع

LBCI
خبر عاجل
2023-05-29

مصادر وزارة العدل للـLBCI: وزير العدل سيفضح في مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء بالاسماء والمستندات معرقلي الحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية في قضية حاكم مصرف لبنان في اوروبا

LBCI
أخبار دولية
01:15

إيلون ماسك يلتقي وزير الصناعة الصيني للبحث في الأجيال الجديدة للسيارات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

الفضاء…ميدانٌ جديدٌ تتصاعد فيه المنافسة بين أكبر اقتصاديين في العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

انضمام السعودية الى بنك دول البريكس ... هل يحد من هيمنة الغرب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

خطوات جيدة من ايران.. فماذا فعلت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الدستوري يناقض نفسه... التمديد مخالف ولكن...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

قائد الجيش كان أول من أعلن تحرير السعودي المخطوف بعد عملية في جرود الهرمل

LBCI
أخبار لبنان
13:38

جلسة نقاش حول تطوير الإعلام في غياب قانون عادل وعصري للإعلام في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

النساء في العالم العربي بين النجاحات والتحديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

وزير العدل يرفض قرار السرايا ورئيس الحكومة يلغي جلسة لمجلس الوزراء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:08

أنجي خوري تدّعي حملها من أدهم نابلسي.. فهل تنتحر؟

LBCI
خبر عاجل
06:43

معلوماتLBCI:الرأس المدبّر لعملية خطف المواطن السعودي هو موسى ع. ج. لم يتم توقيفه لوجوده بالجانب السوري أما المتورط بالعملية ح.ج. الذي أطلق النار على مركز للجيش ردّاً على ما حصل ومداهمات للجيش بالبقاع

LBCI
فنّ
06:12

ألين خلف في المناولة الأولى لابنتها... هكذا أصبحت بعد غياب (صور)

LBCI
أمن وقضاء
07:50

دهم منازل مطلوبين على علاقة بخطف السعودي مشاري المطيري ومعمل كبتاغون عائد لهم

LBCI
خبر عاجل
11:20

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركتي صيرفة في سوريا

LBCI
خبر عاجل
07:06

معلومات للـLBCI: المجلس الدستوري يرد الطعون المقدمة بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية

LBCI
خبر عاجل
06:28

بخاري: أشكر قيادة الجيش وقوى الامن وشعبة المعلومات ووزير الداخلية الذي تابع القضية ونسجّل تقديرنا ومحبتنا والمواطن السعودي المُحرّر خضع لفحوص طبية وهو بخير ونطمئن ذويه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

خطف المواطن السعودي من وسط بيروت إلى سوريا... الرواية الكاملة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More