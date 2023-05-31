طقس ربيعيّ مستقرّ يسيطر على لبنان...والحرارة تشتدّ يوم الجمعة

يسيطر على لبنان طقس ربيعيّ مستقرّ ومعتدل اليوم، يليه كتل هوائية حارّة بدءًا من يوم الخميس وتشتدّ الحرارة يوم الجمعة، وتترافق مع تناثر الغبار ورياح قوية ثمّ تنحسر الكتل يوم السبت.١- الحرارة : مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١٧ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٧ و ٢٥ على الـ ١٠٠٠متر٢- الجو : غائم قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف٣- الرياح : شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س٤- الرطوبة السطحية : ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa٦- الرؤية جيدة٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجةكتل حارة تبدأ بالتأثير على لبنان تشتد الجمعة فيما الجو قليل السحب والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/سكتل حارة يشتد تأثيرها على لبنان ويكون الجو حارًا جداً (خاصة جنوباً) وغائمًا جزئياً بسحب عالية ومتوسطة، ومغبرًّا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٥ و ٣٦ ساحلا وبين ٢١ و ٣٣ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية قويّة وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س