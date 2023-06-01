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الحرارة تُلامس الـ33 درجة...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

حال الطقس
2023-06-01 | 02:26
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الحرارة تُلامس الـ33 درجة...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
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الحرارة تُلامس الـ33 درجة...ماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

يسيطر على لبنان طقس حارّ مع كتل هوائية حارّة مصدرها شبه الجزيرة العربية، وتشهد الاجواء ارتفاعًا اضافيّا بدرجات الحرارة يوم غد الجمعة، ويكون الجوّ مغبرًّا، لتعود وتنحسر هذه الكتل يوم السبت.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة:

الخميس  :
١- الحرارة : ترتفع وتتراوح بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧
٢- الجو : غائم قليل السحب
٣- الرياح : الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية : ساحلا بين ٥٠ و ٧٥٪
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٤ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر : منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الجمعة : يشتد تأثير الكتل الحارة على لبنان فيما يكون الجوّ حارًا جداً (خاصة جنوباً) وغائمًا جزئياً بسحب عالية ومتوسطة ومغبرًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٥ و ٣٦ ساحلا وبين ٢١ و ٣٣ بقاعاً وبين ٢١ و ٣١ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية شرقية قوية وسرعتها بين ٣٠ و ٧٠كم/س احتمال لزخات مطرية موحلة  مع برق ورعد خاصة جبلاً وفي الداخل

السبت : تبدأ الكتل الحارة بالانحسار فيما يبقى الجو قليل السحب الى غائم جزئياً ويتشكل الضباب ليلاً على الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة وسرعتها بين ٣٠ و ٥٠كم/س
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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