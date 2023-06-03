الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار...

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تنحسر الكتل الهوائية الحارة، تزامنا مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة، فيما تستمر الغبار في الجوّ اليوم مع رياح نشطة.من جهة أخرى، من المتوقع أن يطرأ انخفاض اضافي على درجات الحرارة في الايام المقبلة الى ما دون المعدلات الموسمية.-الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر-الجو : قليل السحب ومغبر ويتشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال بعد الظهر-الرياح: الرياح جنوبية غربية قوية نسبياً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س-الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa٦- الرؤية متوسطة٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو غائم جزئياً ويتشكل الضباب على الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً ويتشكل والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة 💨وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.