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الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار...
الكاتب:
جو القارح
حال الطقس
2023-06-03 | 01:11
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الكتل الهوائية الحارة إلى انحسار...
تنحسر الكتل الهوائية الحارة، تزامنا مع انخفاض كبير بدرجات الحرارة، فيما تستمر الغبار في الجوّ اليوم مع رياح نشطة.
من جهة أخرى، من المتوقع أن يطرأ انخفاض اضافي على درجات الحرارة في الايام المقبلة الى ما دون المعدلات الموسمية.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
-الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ٢٠ و ٣٠ ساحلا وبين ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٦ و ٢٧ على الـ ١٠٠٠متر
-الجو : قليل السحب ومغبر ويتشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال بعد الظهر
-الرياح: الرياح جنوبية غربية قوية نسبياً وسرعتها بين ٣٠ و ٦٠كم/س
-الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٥ hpa
٦- الرؤية متوسطة
٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الأحد
: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو غائم جزئياً ويتشكل الضباب على الجبال والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
الاثنين
: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً ويتشكل والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة 💨وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.
*
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LBCI Lebanon News
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أخبار لبنان
حال الطقس
غبار
درجات الحرارة
طتل هوائية
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة مع غبار ورياح وامطار
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