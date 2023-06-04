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طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان..

حال الطقس
2023-06-04 | 01:39
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طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان..
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طقس ربيعي معتدل يسيطر على لبنان..

يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتدل مع انخفاض بدرجات الحرارة وانكفاء الغبار من الجوّ، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة منتصف الاسبوع المقبل.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الاحد:
١- الحرارة : تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر  
٢- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال بعد الظهر
٣- الرياح: الرياح غربية ضعيفة نسبياً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الاثنين: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س

الثلاثاء: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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