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طقس ربيعي معتدل وانخفاض بالحرارة

جو القارح الكاتب: جو القارح
حال الطقس
2023-06-05 | 01:12
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طقس ربيعي معتدل وانخفاض بالحرارة
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طقس ربيعي معتدل وانخفاض بالحرارة

طقس اليوم واليومين المقبلين..

يسيطر على لبنان طقس ربيعي معتدل يرافقه انخفاض بدرجات الحرارة والتي من المتوقع أن تعود الى الارتفاع منتصف الاسبوع الحالي.

تفاصيل طقس اليوم: 
الحرارة: تنخفض وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٧ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على ال ١٠٠٠متر  
- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيا مع تشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال
- الرياح: الرياح غربية ضعيفة نسبياً وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٦٠ و ٨٥٪
- الضغط الجوي السطحي: ١٠١٥ hpa
- الرؤية جيدة
- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الثلاثاء: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٦ ساحلا وبين ١١ و ٢٥ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.

الاربعاء: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب الى غائم جزئياً والحرارة مستقرة نسبياً وتتراوح على الشكل التالي بين ١٩ و ٢٧ ساحلا وبين ١١ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٤ و ٢٣ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٣٠كم/س.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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