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درجات الحرارة إلى الإرتفاع... ورياح مغبرة واحتمال زخات أمطار

حال الطقس
2023-06-06 | 01:02
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درجات الحرارة إلى الإرتفاع... ورياح مغبرة واحتمال زخات أمطار
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درجات الحرارة إلى الإرتفاع... ورياح مغبرة واحتمال زخات أمطار

درجات الحرارة إلى الإرتفاع... ورياح مغبرة واحتمال زخات أمطار

الطقس ربيعي معتدل مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة التي من المتوقع أن تعود إلى الإرتفاع الخميس والجمعة خاصة، بالتوازي مع رياح شرقية قد تكون مغبرة واحتمال زخات أمطار رعدية موحلة.

وفي التفاصيل:

الثلاثاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ ساحلًا وبين ١١ و٢٥ بقاعًا وبين ١٤ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر  
٢- الجو قليل السحب إلى غائم جزئيًا مع تشكل ضباب خفيف ومحلي على الجبال
٣- الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلًا بين ٦٠ و٨٥٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي ١٠١٣ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٥ درجة

الأربعاء: طقس مستقر ومعتدل فيما الجو قليل السحب إلى غائم جزئيًا والحرارة مستقرة نسبيًا وتتراوح على الشكل التالي: بين ١٩ و٢٧ ساحلًا وبين ١١ و٢٦ بقاعًا وبين ١٤ و٢٣ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س

الخميس: كتل حارة تبدأ بالتأثير على لبنان والطقس مستقر وحار قليلًا فيما الجو غائم جزئيًا والحرارة ترتفع وتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٠ و٣١ ساحلًا وبين ١٦ و٢٩ بقاعًا وبين ١٧ و٣٠ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية شرقية قوية خاصة جبلًا وفي الداخل وسرعتها بين ٣٠ و٧٠ كم/س
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

حال الطقس

الطقس

لبنان

طقس ربيعي معتدل وانخفاض بالحرارة
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